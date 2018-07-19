НАБУ завершило расследование дела в отношении мэра Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование уголовного производства в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.
"Детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении действий семи человек, подозреваемых в завладении средствами бюджета города Одессы при приобретении зданий ОАО" ХК "Краян". Среди них - действующий мэр Одессы ", - говорится в сообщении.
Напомним, Геннадий Труханов является одним из 8 фигурантов дела завода "Краян". По данным НАБУ, Одесский городской совет приобрел здание за 185 000 000 гривен в частной структуры, которая, в свою очередь, на началу 2016 году заплатили за это комплекс на аукционе 11,5 миллиона гривен.
14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали Труханова и его заместителя.
Одесского городского председателя и его заместителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.