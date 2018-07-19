НАБУ завершило розслідування справи щодо мера Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування кримінального провадження щодо міського голови Одеси Геннадія Труханова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.
“Детективи НАБУ завершили досудове розслідування стосовно дій семи осіб, підозрюваних у заволодінні коштами бюджету міста Одеси під час придбання будівель ВАТ “ХК „Краян“. Серед них — чинний мер Одеси”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Геннадій Труханов є одним з 8 фігурантів справи заводу “Краян”. За даними НАБУ, Одеська міська рада придбала будівлю за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйона гривень.
14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали Труханова та його заступника.
Одеського міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.