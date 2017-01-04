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НАБУ завершило расследование в отношении лиц, которые пытались завладеть имуществом "Запорожгражданпроект"

Киев • УНН

 • 7719 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование в отношении организованной группы лиц, которые пытались завладеть имуществом государственного предприятия "Государственный проектный институт "Запорожгражданпроект" более чем на 18 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины.

Стороне защиты открыт доступ к материалам следствия.

По версии следствия, организованная группа в течение 2015 г. создала фиктивную задолженность Государственного предприятия перед подконтрольным частным предприятием, которое обратилось в суд для ее взыскания, а в дальнейшем намеревалось получить средства за счет реализации недвижимого имущества данного Госпредприятия.

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