НАБУ завершило розслідування щодо осіб, які намагалася заволодіти майном "Запоріжцивільпроекту"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування стосовно організованої групи осіб, які намагалися заволодіти майном Державного підприємства “Державний проектний інститут “Запоріжцивільпроект” на понад 18 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі НАБУ.
Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", "Службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Наразі стороні захисту відкрито доступ до матеріалів слідства.
За версією слідства, організована група впродовж 2015 року створила фіктивну заборгованість Державного підприємства перед підконтрольним приватним підприємством, звернулася до суду для її стягнення, а у подальшому мала намір одержати кошти за рахунок реалізації нерухомого майна даного Держпідприємства.