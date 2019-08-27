НАБУ завершило расследование против экс-главы одной из ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование недекларирование состояния бывшим главой одной из областных государственных администраций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершили расследование факта внесения бывшим главой одной из областных государственных администраций недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Как отметили в Бюро, 27 августа подозреваемому и его защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.
"По данным следствия, експосадовець не внес в электронной деклараций за 2016 и 2017 годы состояние на сумму около 35 млн грн и 8 млн грн соответственно, а декларацию 2015 года вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 гг. имущества - недвижимость авто, доходы, корпоративные права", - сообщили в НАБУ.
В Бюро напомнили, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали при каденции топ-чиновника в январе 2017 года.
Как сообщал УНН, НАБУ по согласованию САП сообщила бывшему председателю одной из областных государственных администраций о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларации.