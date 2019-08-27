НАБУ завершило розслідування проти ексголови однієї з ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро завершили розслідування недекларування статків колишнім головою однієї з обласних державних адміністрацій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершили розслідування факту внесення колишнім головою однієї з обласних державних адміністрацій недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 366-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в Бюро, 27 серпня підозрюваному та його захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.
"За даними слідства, експосадовець не вніс до е-декларацій за 2016 та 2017 роки статки на суму близько 35 млн грн та 8 млн грн відповідно, а декларацію за 2015 рік взагалі не подав. Серед незадекларованого у 2016-2017 рр. майна — нерухомість, авто, доходи, корпоративні права", - повідомили у НАБУ.
У Бюро нагадали, що розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали за каденції топ-чиновника в січні 2017 року.
Як повідомляв УНН, НАБУ за погодження САП повідомило колишньому голові однієї з обласних державних адміністрацій про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації.