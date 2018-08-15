НАБУ завершило досудебное следствие в отношении судьи-взяточника

“14 августа 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили судье Барышевского районного суда Киевской области о завершении досудебного расследования по факту просьбы и получения им неправомерной выгоды. Подозреваемому предоставили материалы следствия для ознакомления”, — говорится в сообщении.

Напомним, 27 сентября 2017 года детективы НАБУ совместно с сотрудниками ГУ СБ Украины в г.Киеве и Киевской области разоблачили подозреваемого во время получения 2,5 тысяч долларов США. В обмен на денежное вознаграждение судья должен принять решение по гражданскому делу об обеспечении иска.

В тот же день ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины.

Напомним, 7 августа на Прикарпатье судью поймали на взятке 5 тысяч евро.