НАБУ завершило досудове слідство стосовно судді-хабарника
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Матеріали стосовно голови Баришівського районного суду Київської області Олександра Лисюка відкрито для ознайомлення. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України, передає УНН.
“14 серпня 2018 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили судді Баришівського районного суду Київської області про завершення досудового розслідування за фактом прохання та отримання ним неправомірної вигоди. Підозрюваному надали матеріали слідства для ознайомлення”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 27 вересня 2017 року детективи НАБУ спільно зі співробітниками ГУ СБ України у м. Києві та Київській області викрили підозрюваного під час одержання 2,5 тисяч доларів США. В обмін за грошову винагороду суддя мав ухвалити рішення у цивільній справі про забезпечення позову.
Того ж дня йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.
Нагадаємо, 7 серпня на Прикарпатті суддю затримали на хабарі 5 тисяч євро.