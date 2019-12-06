НАБУ отказалось открыть дело из-за предоставления охраны Богдану

В заявлении изложены обстоятельства, которые стали известны из журналистского расследования по факту издания Президентом Украины Владимиром Зеленским распоряжения от 26 июня 2019 года о предоставлении руководителю Офиса Президента Украины Андрею Богдану государственной охраны.

Отметим, что охрана УГО оплачивается за бюджетные средства и, согласно закону, государственная охрана предоставляется президенту, премьеру, первому вице-премьеру, руководству парламента, председателям Конституционного и Верховного судов, министру иностранных дел и генпрокурору.

Поэтому, 27 ноября Общественная организация "Всеукраинское объединение юристов "Имеем право!" подала заявление о возможных правонарушениях НАБУ.

Так, общественной организацией "Всеукраинское объединение юристов "Имеем право!" обжалуется бездействие должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины, что заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Итак, за то, что НАБУ отказалось расследовать возможные правонарушения, заявление было направлено в Высший антикоррупционный суд. Однако суд решил не обязывать НАБУ расследовать этот факт.

Напомним, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти забрал поправку в законе № 2260 о госслужбе, которая позволяла голове Офиса Президента Андрею Богдану не подавать декларацию в следующем году.