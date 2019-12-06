НАБУ відмовилося відкрити справу через надання охорони Богдану
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро України відмовилося відкривати кримінальне провадження за фактом надання державної охорони керівнику Офісу Президента Андрію Богдану. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу суду.
У заяві викладені обставини, які стали відомі із журналістського розслідування за фактом видання Президентом України Володимиром Зеленським розпорядження від 26 червня 2019 року про надання керівнику Офісу Президента України Андрію Богдану державної охорони.
Зазначимо, що охорона УДО оплачується за бюджетні кошти й, згідно з законом, державна охорона надається президенту, прем’єру, першому віце-прем’єру, керівництву парламенту, головам Конституційного та Верховного судів, міністру закордонних справ і генпрокурору.
Тому, 27 листопада Громадська організація “Всеукраїнське об’єднання правників “Маємо Право!” подала заяву про можливі правопорушення НАБУ.
Так, громадською організацією “Всеукраїнське об’єднання правників “Маємо право!” оскаржується бездіяльність службових осіб Національного антикорупційного бюро України, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Отже, через те, що НАБУ відмовилося розслідувати можливі правопорушення, заяву було направлено до Вищого антикорупційного суду. Проте суд вирішив не зобов’язувати НАБУ розслідувати цей факт.
Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади забрав поправку до закону № 2260 про держслужбу, яка дозволяла голові Офісу Президента Андрію Богдану не подавати декларацію у наступному році.