Комітет забрав поправку, яка дозволяла Богдану не подавати декларацію у 2020 році – Корнієнко

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади забрав поправку до закону №2260 про держслужбу, яка дозволяла голові Офісу Президента Андрію Богдану не подавати декларацію у наступному році. Про це у коментарі "Радіо Свобода" повідомив голова партії "Слуга народу" та заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає УНН.