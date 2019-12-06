Комітет забрав поправку, яка дозволяла Богдану не подавати декларацію у 2020 році – Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади забрав поправку до закону №2260 про держслужбу, яка дозволяла голові Офісу Президента Андрію Богдану не подавати декларацію у наступному році. Про це у коментарі "Радіо Свобода" повідомив голова партії "Слуга народу" та заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає УНН.
"Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади забрав поправку, яка дозволяла голові Офісу президента Андрію Богдану не подавати декларацію у 2020 році", - сказав Корнієнко.
За його словами поправку вирішили відхилити через певний суспільний резонанс.
"Ми послухали різні позиції антикорупційників. Тому що коли ми цю правку розробляли, її особисто я вносив. Я консультувався з одними антикорупційниками, я не сам її придумав. Я не знаю, чи етично зараз прізвища називати. Потім ми послухали різні позиції і побачили там певні загрози сприйняття цієї норми", – сказав Корнієнко.
Водночас депутат наголосив, що правка зобов’язувала посадовців повідомляти про суттєві зміни майнового стану.
"У поправці №287 до законопроєкту 2260 про зміни до низки українських законів Корнієнко пропонував дозволити керівнику Офісу Президента, його заступникам та патронатній службі почати подавати електронні декларації у 2021 році", - йдеться у повідомленні.
Додамо, під час підготовки законопроекту до другого читання до профільного комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування надійшло 302 поправки та пропозиції від 29 суб’єктів права законодавчої ініціативи. Комітетом було 30 правок враховано частково, 50 редакційно, а 134 – відхилено.
Раніше УНН повідомляв, народні депутати України ухвалили в цілому проект закону №2260 щодо відокремлення політичних посад від посад державної служби. Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів України.