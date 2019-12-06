Комитет забрал поправку, которая позволяла Богдану не подавать декларацию в 2020 году - Корниенко

"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти забрал поправку, которая позволяла главе Офиса президента Андрею Богдану не подавать декларацию в 2020 году", - сказал Корниенко.

По его словам поправку решили отклонить из-за определенного общественного резонанса.

"Мы послушали разные позиции антикоррупционщиков. Потому что когда мы эту правку разрабатывали, ее лично я вносил. Я консультировался с одними антикоррупционщиками, я не сам ее придумал. Я не знаю, этично ли сейчас фамилии называть. Затем мы послушали разные позиции и увидели определенные угрозы восприятия этой нормы", - сказал Корниенко.

В то же время депутат подчеркнул, что правка обязывала должностных лиц сообщать о существенных изменениях имущественного положения.

"В поправке №287 к законопроекту 2260 об изменениях в ряд украинских законов Корниенко предлагал разрешить руководителю Офиса Президента, его заместителям и патронажной службе начать подавать электронные декларации в 2021 году", - говорится в сообщении.

Добавим, во время подготовки законопроекта ко второму чтению в комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поступило 302 поправки и предложения от 29 субъектов права законодательной инициативы. Комитетом были 30 поправок учтены частично, 50 редакционно, а 134 - отклонены.

Ранее УНН сообщал, народные депутаты Украины приняли в целом проект закона №2260 об отделении политических должностей от должностей государственной службы. Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов Украины.