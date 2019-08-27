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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121326 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131880 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122512 просмотра

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6 марта, 14:10 • 126103 просмотра

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6 марта, 07:39 • 128707 просмотра

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НАБУ открыло производство по факту недостоверного декларирования Гладковским

НАБУ открыло производство по факту недостоверного декларирования Гладковским

Киев  •  УНН

 • 11700 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного недекларирование екс-первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегом Гладковским 1,3 млн гривен, стало известно УНН из собственных источников.

Уголовное производство НАБУ зарегистрировано по ст.366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации). Однако, начались ли в нем следственные действия, пока не известно.

Гладковского подозревают в том, что он не задекларировал за 2015 год стоимость корпоративных прав в кипрской компании и наличие у сына корпоративных прав в "Киевоблэнерго".

Как сообщал УНН, НАПК сообщило Национальному антикоррупционному бюро о признаках декларирования недостоверных сведений народным депутатом Иваном Мирошниченко и бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским.

Напомним, Гладковского освободили от должности первого заместителя секретаря СНБО на фоне скандала о коррупции в ОПК.

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