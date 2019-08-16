НАЗК заявило в НАБУ на Гладковського через його декларацію

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило Національне антикорупційне бюро про ознаки декларування недостовірних відомостей народним депутатом Іваном Мірошніченком та колишнім першим заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

"НАЗК під час повної перевірки декларацій народного депутата Івана Мірошніченка та колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського виявило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів", - вказали в агентстві.

За даними НАЗК, Мірошніченко у декларації за 2017 рік "не зазначив відомості про гідроцикл, який належить йому на праві власності, а також про дохід, отриманий членом сім’ї (дружиною) у вигляді дивідендів від ТОВ "Поле-Грейн" та страхових виплат". Загалом відомості, вказані народним депутатом у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 5 млн гривень, додали в агентстві.

"Олег Гладковський у декларації за 2015 рік (виправленій) не зазначив вартості належних йому корпоративних прав у кіпрській компанії RI-SYSTEM LIMITED та наявності у члена сім’ї (сина) корпоративних прав у ТОВ "Київбіоенерго". Також у декларації відсутні відомості про автомобіль, який належить сину. Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації колишнього першого заступника секретаря РНБО за 2015 рік (виправленій) становить майже 1,3 млн гривень", - зазначили у НАЗК.

Обґрунтовані висновки щодо ознак кримінального правопорушення, як вказано, направлено до Національного антикорупційного бюро.

Нагадаємо, Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО на фоні скандалу про корупцію в ОПК.

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