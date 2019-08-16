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НАПК заявило в НАБУ на Гладковского из-за его декларации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило Национальное антикоррупционное бюро о признаках декларирования недостоверных сведений народным депутатом Иваном Мирошниченко и бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК при полной проверке деклараций народного депутата Ивана Мирошниченко и бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов", - указали в агентстве.

По данным НАПК, Мирошниченко в декларации за 2017 год "не указал сведения о гидроцикле, который принадлежит ему на праве собственности, а также о доходе, полученном членом семьи (женой) в виде дивидендов от ООО "Поле-Грейн" и страховых выплат". В общем сведения, указанные народным депутатом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 5 млн гривен, добавили в агентстве.

"Олег Гладковський в декларации за 2015 год (исправленной) не указал стоимость принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED и наличие у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО "Киевбиоэнерго". Также в декларации отсутствуют сведения об автомобиле, который принадлежит сыну. Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации бывшего первого заместителя секретаря СНБО за 2015 год (исправленной) составляет почти 1,3 млн гривен", - отметили в НАПК.

Обоснованные выводы относительно признаков уголовного преступления, как указано, направлены в Национальное антикоррупционное бюро.

Напомним, Гладковского уволили с должности первого заместителя секретаря СНБО на фоне скандала о коррупции в ОПК.

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