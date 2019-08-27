НАБУ відкрило провадження за фактом недостовірного декларування Гладковським
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого недекларування експершим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегом Гладковским 1,3 млн гривень, стало відомо УНН із власних джерел.
Кримінальне провадження НАБУ зареєстроване за ст.366-1 КК України (декларування недостовірної інформації). Однак, чи розпочалися у ньому слідчі дії, поки не відомо.
Гладковського підозрюють у тому, що він не задекларував за 2015 рік вартість корпоративних прав у кіпрської компанії і наявність у сина корпоративних прав у "Київобленерго".
Як повідомляв УНН, НАЗК повідомило Національне антикорупційне бюро про ознаки декларування недостовірних відомостей народним депутатом Іваном Мірошніченком та колишнім першим заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським.
Нагадаємо, Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО на фоні скандалу про корупцію в ОПК.