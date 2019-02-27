НАБУ: "Укрнафта" не должна была поставлять нефть без предоплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Большая палата Верховного Суда приняла решение, которым подтвердила, что ПАО "Укрнафта" не имела законных оснований поставлять нефть без предварительной оплаты. Об этом сообщила накануне вечером пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, передает УНН.
"Большая палата Верховного Суда только что приняла окончательное судебное решение, которым подтвердила, что ПАО "Укрнафта" не имела законных оснований поставлять нефть без предварительной оплаты. Речь идет об около 1 млн тонн нефти на общую сумму почти 7,5 млрд грн. Таким образом, ВС принял во внимание аргументы Национального бюро, расследующего соответствующую коррупционную схему", - сообщили в НАБУ.
По данным Бюро, в феврале 2018-го одна из компаний обратилась в Окружной административный суд города Киева (ОАСК) с иском к Кабмину. "Эта структура, которая сама никогда не закупала нефть у ПАО "Укрнафта", настаивала признать незаконными пункты постановления Кабмина, обязывающими госкомпании поставлять сырье только на условиях полной предоплаты", - добавили в ведомстве.
Нарушение именно этого пункта стало основанием для возбуждения уголовного производства детективами НАБУ в 2016 году.
В том же месяце ОАСК, а в июне и Киевский апелляционный административный суд (КААС), как отмечается, удовлетворили иск. В июле 2018-го КМУ подало в Верховный Суд кассационную жалобу на решение КААС, к которому присоединилось НАБУ. Верховный Суд открыл производство по делу и остановил выполнение решений ОАСК и КААС на период рассмотрения кассационной жалобы Кабмина.
"Своим решением ВС фактически подтвердил аргументированность позиции Национального бюро о необходимости защиты интересов государства. То есть, это решение усилит способность НАБУ по вопросам отстаивания интересов государства и возмещения убытков за уголовные правонарушения. В результате активных следственных и процессуальных действий в 2017 году некоторые коммерческие компании-получатели нефти добровольно возместили ПАО "Укрнафта" более 51,7 млн грн", - подытожили в НАБУ.
Напомним, "Укрнафта" в течение года увеличила добычу нефти и конденсата на 4,4%, а газа - на 7%.