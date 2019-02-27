НАБУ: "Укрнафта" не мала постачати нафту без передоплати

"Велика палата Верховного Суду щойно ухвалила остаточне судове рішення, яким підтвердила, що ПАТ "Укрнафта" не мала законних підстав постачати нафту без попередньої оплати. Йдеться про близько 1 млн тонн нафти на загальну суму майже 7,5 млрд грн. Таким чином, ВС взяв до уваги аргументи Національного бюро, яке розслідує відповідну корупційну схему", - повідомили у НАБУ.

За даними Бюро, у лютому 2018 року одна з компаній звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) з позовом до Кабміну. "Ця структура, яка сама ніколи не закуповувала нафту в ПАТ "Укрнафта", наполягала визнати незаконними пункти постанови Кабміну, що зобов’язували держкомпанії постачати сировину тільки на умовах повної передоплати", - додали у відомстві.

Порушення саме цього пункту стало підставою для відкриття кримінальної провадження детективами НАБУ у 2016 році.

Того ж місяця ОАСК, а в червні і Київський апеляційний адміністративний суд (КААС), як зазначається, задовольнили позов. У липні 2018 року КМУ подало до Верховного Суду касаційну скаргу на рішення КАСС, до якої приєдналося НАБУ. Верховний Суд відкрив провадження у справі та зупинив виконання рішень ОАСК та КААС на період розгляду касаційної скарги Кабміну.

"Своїм рішенням ВС фактично підтвердив аргументованість позиції Національного бюро про необхідність захисту інтересів держави. Тобто, це рішення підсилить спроможність НАБУ в питаннях відстоювання інтересів держави та відшкодування збитків за кримінальні правопорушення. У результаті активних слідчих та процесуальних дій у 2017 році деякі комерційні компанії-отримувачі нафти добровільно відшкодували ПАТ "Укрнафта" понад 51,7 млн грн", - підсумували у НАБУ.

Нагадаємо, "Укрнафта" протягом року збільшила видобуток нафти та конденсату на 4,4%, а газу - на 7%.