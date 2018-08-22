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НАБУ расследует 72 производства из-за недостоверных данных в электронных декларациях

Киев • УНН

 • 10126 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует 72 уголовных производства по факту внесения недостоверных данных в электронные декларации, где стоимость незадекларированных активов составляет более 750 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает УНН.

НАБУ расследует 72 производства из-за недостоверных данных в электронных декларациях

"С 72 уголовных производствав, в пределах которых детективы НАБУ расследуют факты внесения недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, каждое второе касается недекларирование активов судьями или народными депутатами Украины", - рассказали в Бюро.

При этом в ведомстве уточнили, что стоимость незадекларированных активов, которые расследует НАБУ, составляет более 750 млн грн.

В НАБУ также сообщили, что подозрение в совершении соответствующего преступления (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины) по состоянию на 30.06.2018 целом сообщено двум лицам, а в отношении еще пяти должностных лиц расследование завершено - дела направлены в суд. Среди обвиняемых по этой статье - судьи и председатель Государственной аудиторской службы.

Как сообщал УНН, от Национального антикоррупционного бюро Украины скрывается за границей 30 человек, причастных к совершению коррупционных преступлений, половина из которых находится в Российской Федерации.

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