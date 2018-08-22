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НАБУ розслідує 72 провадження через недостовірні дані у е-деклараціях

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Національне антикорупційне бюро України розслідує 72 кримінальних провадження за фактом внесення недостовірних даних до електронних декларацій, де вартість незадекларованих активів становить понад 750 млн грн. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ, передає УНН.

НАБУ розслідує 72 провадження через недостовірні дані у е-деклараціях

"З 72 кримінальних провадженнях, в межах яких детективи НАБУ розслідують факти внесення недостовірних відомостей до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кожне друге стосується недекларування активів суддями або народними депутатами України", - розповіли у Бюро.

При цьому, у відомстві уточнили, що вартість незадекларованих активів, що розслідує НАБУ, становить понад 750 млн грн.

У НАБУ також повідомили, що підозру у вчиненні відповідного злочину (ст. 366-1 Кримінального кодексу України) станом на 30.06.2018 загалом повідомлено двом особам, а стосовно ще п’яти посадовців розслідування завершено — справи скеровано до суду. Серед обвинувачених за цією статтею — судді та голова Державної аудиторської служби.

Як повідомляв УНН, від Національного антикорупційного бюро України переховується за кордоном 30 осіб, причетних до вчинення корупційних злочинів, половина з яких перебуває в Російській Федерації.

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