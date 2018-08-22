НАБУ розслідує 72 провадження через недостовірні дані у е-деклараціях
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Національне антикорупційне бюро України розслідує 72 кримінальних провадження за фактом внесення недостовірних даних до електронних декларацій, де вартість незадекларованих активів становить понад 750 млн грн. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ, передає УНН.
"З 72 кримінальних провадженнях, в межах яких детективи НАБУ розслідують факти внесення недостовірних відомостей до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кожне друге стосується недекларування активів суддями або народними депутатами України", - розповіли у Бюро.
При цьому, у відомстві уточнили, що вартість незадекларованих активів, що розслідує НАБУ, становить понад 750 млн грн.
У НАБУ також повідомили, що підозру у вчиненні відповідного злочину (ст. 366-1 Кримінального кодексу України) станом на 30.06.2018 загалом повідомлено двом особам, а стосовно ще п’яти посадовців розслідування завершено — справи скеровано до суду. Серед обвинувачених за цією статтею — судді та голова Державної аудиторської служби.
Як повідомляв УНН, від Національного антикорупційного бюро України переховується за кордоном 30 осіб, причетних до вчинення корупційних злочинів, половина з яких перебуває в Російській Федерації.