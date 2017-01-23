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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАБУ начало анализ сведений о кандидатах на должности судей ВСУ

НАБУ начало анализ сведений о кандидатах на должности судей ВСУ

Киев • УНН

 • 9604 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины начало аналитическую проверку сведений относительно кандидатов на должности судей Верховного Суда Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.

"Информационно-аналитическая работа со стороны НАБУ сводится к оценке коррупционных рисков. Обмен информацией происходит исключительно в рамках законодательства и призван помочь Высшей квалификационной комиссии судей обеспечить Верховный Суд специалистами без коррупционного прошлого", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 30 сентября 2016 г. со вступлением в силу изменений в Конституцию Украины в части правосудия и Закона "О судоустройстве и статусе судей" в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный Суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

Конкурс на занятие 120 вакантных должностей в кассационных судах Верховного Суда Украины (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском) Высшая квалификационная комиссия судей объявила 7 ноября 2016 г. К участию в конкурсе допущены 653 кандидата.

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