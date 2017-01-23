НАБУ розпочало аналіз відомостей щодо кандидатів на посади суддів ВСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Національне антикорупційне бюро України розпочало аналітичну перевірку відомостей стосовно кандидатів на посади суддів Верховного Суду України. Про це УНН повідомили в прес-службі НАБУ.
“Інформаційно-аналітична робота з боку НАБУ зводиться до оцінки корупційних ризиків. Обмін інформацією відбувається виключно в рамках законодавства й покликаний допомогти Вищій кваліфікаційній комісії суддів забезпечити Верховний Суд фахівцями без корупційного минулого2, — повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, 30 вересня 2016 р. з набуттям чинності змін до Конституції України в частині правосуддя та Закону “Про судоустрій і статус суддів” в Україні стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний Суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.
Конкурс на зайняття 120 вакантних посад у касаційних судах Верховного Суду України (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному) Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 7 листопада 2016 р. До участі у конкурсі допущені 653 кандидати.