НАБУ сообщил, в каких случаях будет проверять е-декларации

Проверка деклараций на предмет незаконного обогащения и внесения в них заведомо недостоверных данных является обязанностью Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (согласно Закону Украины «О предупреждении коррупции»).

Так, Национальное антикоррупционное бюро будет приобщаться к проверке сведений в отдельных случаях. А именно:

- По обращению самого НАПК;

- В ответ на публикации в СМИ по освещению фактов о незаконном обогащении декларантов или предоставления ими заведомо недостоверных данных;

- В случае выявления сведений, которые могут свидетельствовать о незаконном обогащении или внесение заведомо недостоверных данных фигурантами производств, которые расследуют детективы НАБУ.

Факты, выявленные в ходе таких проверок со стороны НАБУ, что будут свидетельствовать о незаконном обогащении лиц, которые не являются подследственными Бюро, является основанием для возбуждения уголовного производства со стороны других правоохранительных органов.

Также в НАБУ отметили, что проведение сплошных проверок данных, содержащих электронные декларации возложена на НАПК. Со своей стороны НАБУ готово оказать методологическую помощь НАПК в работе с представленными декларациями.