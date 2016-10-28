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15 марта, 19:03 • 116279 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169967 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140041 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132333 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113959 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106134 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101930 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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НАБУ сообщил, в каких случаях будет проверять е-декларации

НАБУ сообщил, в каких случаях будет проверять е-декларации

Киев • УНН

 • 13285 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, в каких случаях детективы будут проверять электронные декларации государственных должностных лиц. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.

Проверка деклараций на предмет незаконного обогащения и внесения в них заведомо недостоверных данных является обязанностью Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (согласно Закону Украины «О предупреждении коррупции»).

Так, Национальное антикоррупционное бюро будет приобщаться к проверке сведений в отдельных случаях. А именно:

- По обращению самого НАПК;

- В ответ на публикации в СМИ по освещению фактов о незаконном обогащении декларантов или предоставления ими заведомо недостоверных данных;

- В случае выявления сведений, которые могут свидетельствовать о незаконном обогащении или внесение заведомо недостоверных данных фигурантами производств, которые расследуют детективы НАБУ.

Факты, выявленные в ходе таких проверок со стороны НАБУ, что будут свидетельствовать о незаконном обогащении лиц, которые не являются подследственными Бюро, является основанием для возбуждения уголовного производства со стороны других правоохранительных органов.

Также в НАБУ отметили, что проведение сплошных проверок данных, содержащих электронные декларации возложена на НАПК. Со своей стороны НАБУ готово оказать методологическую помощь НАПК в работе с представленными декларациями.

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