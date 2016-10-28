НАБУ повідомило, в яких випадках перевірятиме е-декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Національному антикорупційному бюро України повідомили, в яких випадках детективи перевірятимуть електронні декларації державних службових осіб. Про це УНН повідомили в прес-службі НАБУ.
Перевірка декларацій на предмет незаконного збагачення і внесення до них завідомо недостовірних даних є обов’язком Національного агентства з питань запобігання корупції (відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”).
Так, Національне антикорупційне бюро долучатиметься до перевірки відомостей в окремих випадках. А саме:
— за зверненням самого НАЗК;
— у відповідь на публікації в ЗМІ із висвітлення фактів про незаконне збагачення декларантів чи подання ними завідомо недостовірних даних;
— у разі виявлення відомостей, що можуть свідчити про незаконне збагачення чи внесення завідомо недостовірних даних фігурантами проваджень, які розслідують детективи НАБУ.
Факти, виявлені в ході таких перевірок із боку НАБУ, що свідчитимуть про незаконне збагачення осіб, які не є підслідними Бюро, є підставою для порушення кримінального провадження з боку інших правоохоронних органів.
Також у НАБУ зазначили, що проведення суцільних перевірок даних, що містять електронні декларації покладене на НАЗК. Зі свого боку НАБУ готове надати методологічну допомогу НАЗК у роботі з поданими деклараціями.