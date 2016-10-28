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НАБУ повідомило, в яких випадках перевірятиме е-декларації

НАБУ повідомило, в яких випадках перевірятиме е-декларації

Київ • УНН

 • 13286 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Національному антикорупційному бюро України повідомили, в яких випадках детективи перевірятимуть електронні декларації державних службових осіб. Про це УНН повідомили в прес-службі НАБУ.

Перевірка декларацій на предмет незаконного збагачення і внесення до них завідомо недостовірних даних є обов’язком Національного агентства з питань запобігання корупції (відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”).

Так, Національне антикорупційне бюро долучатиметься до перевірки відомостей в окремих випадках. А саме:

— за зверненням самого НАЗК;

— у відповідь на публікації в ЗМІ із висвітлення фактів про незаконне збагачення декларантів чи подання ними завідомо недостовірних даних;

— у разі виявлення відомостей, що можуть свідчити про незаконне збагачення чи внесення завідомо недостовірних даних фігурантами проваджень, які розслідують детективи НАБУ.

Факти, виявлені в ході таких перевірок із боку НАБУ, що свідчитимуть про незаконне збагачення осіб, які не є підслідними Бюро, є підставою для порушення кримінального провадження з боку інших правоохоронних органів.

Також у НАБУ зазначили, що проведення суцільних перевірок даних, що містять електронні декларації покладене на НАЗК. Зі свого боку НАБУ готове надати методологічну допомогу НАЗК у роботі з поданими деклараціями.

Українські Національні Новини

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