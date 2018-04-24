НАБУ передало Генпрокурору подозрение на одного из топ-чиновников Украины

"На моем столе находятся материалы (от НАБУ - ред.), которые я уполномочен подписать по подозрению в одного из топ-чиновников страны. Пока не подпишу, не скажу кто. Юридические службы сейчас его прорабатывают - это не про депутата", - сообщил Ю.Луценко.

Напомним, Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении в государственной измене гражданке Украины, которая принимала участие в проведении незаконных выборов президента России в Крыму.