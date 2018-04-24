НАБУ передало Генпрокурору підозру на одного з топ-чиновників України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро підготувало підозру на одного з топ-чиновників України, яку передало на підпис Генпрокурору. Про це в кулуарах Європарламенту журналістам заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“На моєму столі знаходяться матеріали (від НАБУ — ред.), які я уповноважений підписати по підозрі на одного з топ-чиновників країни. Поки не підпишу, не скажу хто. Юридичні служби зараз його опрацьовують — це не про депутата”, — повідомив Ю.Луценко.
Нагадаємо, Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру у державній зраді громадянці України, яка брала участь у проведенні незаконних виборів президента Росії у Криму.