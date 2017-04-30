НАБУ опубликовало видео ко второй годовщине своей работы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро подготовило видео ко второй годовщине своей деятельности, рассказав о деталях работы правоохранительных органов. Видео размещено на странице в Facebook НАБУ, передает УНН.
"Недавно НАБУ исполнилось 2 года. В работе детективов - сотни производств, многие из которых стали резонансными. Ущерб от преступлений, расследуемых НАБУ, достигает 85 млрд грн. Около 60 дел по наработками детективов уже рассматриваются в суде. Вместе с тем, мало кто знает, что НАБУ - это уникальный правоохранительный орган. О том, что же делает его уникальным, узнавайте в нашем коротком видео", - говорится в описании к видео.
Как сообщал УНН, НАБУ до двух лет деятельности запустило онлайн-тест.