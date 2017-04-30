НАБУ опублікувало відео до другої річниці своєї роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро підготувало відео до другої річниці своєї діяльності, розповівши про деталі роботи правоохоронного органу. Відео розміщене на сторінці у Facebook НАБУ, передає УНН.
“Нещодавно НАБУ виповнилося 2 роки. У роботі детективів — сотні проваджень, багато з яких стали резонансними. Шкода від злочинів, які розслідує НАБУ, сягає 85 млрд грн. Близько 60 справ за напрацюваннями детективів уже розглядаються у суді. Разом із цим, мало хто знає, що НАБУ — це унікальний правоохоронний орган. Про те, що ж робить його унікальним, дізнавайтеся у нашому короткому відео”, — йдеться в описі до відео.
Як повідомляв УНН, НАБУ до двох років діяльності запустило онлайн-тест.