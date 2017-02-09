НАБУ объявило повторный конкурс для назначения на должность директора Одесского теруправления

Согласно сообщению, директор НАБУ принял решение отклонить предложение конкурсной комиссии о назначении на должность директора Одесского теруправления НАБУ Дмитрия Руденко. Соответствующее распоряжение Артем Сытник подписал 9 февраля. При принятии решения учтены выводы Управления внутреннего контроля Бюро и Совета общественного контроля НАБУ. Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают документы, определенные порядком проведения открытого конкурса для назначения на должности в Национальном бюро. Полномочия Одесского территориального управления НАБУ распространяются на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области.

Отметим, конкурс на должность руководителя Одесского управления объявляли уже несколько раз.