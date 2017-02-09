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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАБУ объявило повторный конкурс для назначения на должность директора Одесского теруправления

Киев • УНН

 • 11422 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 9 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило новый конкурс на должность начальника Одесского территориального управления НАБУ. Об этом говорится на сайте НАБУ, передает корреспондент УНН.

НАБУ объявило повторный конкурс для назначения на должность директора Одесского теруправления

Согласно сообщению, директор НАБУ принял решение отклонить предложение конкурсной комиссии о назначении на должность директора Одесского теруправления НАБУ Дмитрия Руденко. Соответствующее распоряжение Артем Сытник подписал 9 февраля. При принятии решения учтены выводы Управления внутреннего контроля Бюро и Совета общественного контроля НАБУ. Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают документы, определенные порядком проведения открытого конкурса для назначения на должности в Национальном бюро. Полномочия Одесского территориального управления НАБУ распространяются на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области.

Отметим, конкурс на должность руководителя Одесского управления объявляли уже несколько раз.

Украинские Национальные Новости

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