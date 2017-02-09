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НАБУ оголосило повторний конкурс для призначення на посаду директора Одеського теруправління

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 9 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро Україниоголосило новий конкурс на посаду начальника Одеського територіального управління НАБУ. Про це йдеться на сайті НАБУ, передає кореспондент УНН.

НАБУ оголосило повторний конкурс для призначення на посаду директора Одеського теруправління

Згідно з повідомленням, директор НАБУ ухвалив рішення відхилити пропозицію конкурсної комісії щодо призначення на посаду директора Одеського теруправління НАБУ Дмитра Руденка. Відповідне розпорядження Артем Ситник підписав 9 лютого. При прийнятті рішення враховані висновки Управління внутрішнього контролю Бюро та рекомендації Ради громадського контролю НАБУ. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи, визначені порядком проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному бюро. Повноваження Одеського територіального управління НАБУ поширюються на Одеську, Херсонську, Миколаївську та Кіровоградську області.

Зазначимо, конкурс на посаду керівника Одеського управління оголошували уже кілька разів.

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