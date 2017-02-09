НАБУ оголосило повторний конкурс для призначення на посаду директора Одеського теруправління

Згідно з повідомленням, директор НАБУ ухвалив рішення відхилити пропозицію конкурсної комісії щодо призначення на посаду директора Одеського теруправління НАБУ Дмитра Руденка. Відповідне розпорядження Артем Ситник підписав 9 лютого. При прийнятті рішення враховані висновки Управління внутрішнього контролю Бюро та рекомендації Ради громадського контролю НАБУ. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи, визначені порядком проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному бюро. Повноваження Одеського територіального управління НАБУ поширюються на Одеську, Херсонську, Миколаївську та Кіровоградську області.

Зазначимо, конкурс на посаду керівника Одеського управління оголошували уже кілька разів.