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НАБУ грубо нарушает Закон, когда выбирает, какие схемы "Укрзализныци" расследовать, а какие нет - специалист ВСК

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. НАБУ практикует выборочный подход к расследованию коррупционных схем в "Укрзализныце", поэтому нет системной борьбы и результатов. Об этом в интервью УНН рассказал Олег Слободяник, специалист парламентской Временной следственной комиссии.

Цитата:

"Сотрудники НАБУ признали системность коррупции в "Укрзализныце". Именно с их слов: коррупционная составляющая - в 90% закупок "Укрзализныци". В то же время детективы НАБУ не регистрируют уголовные производства по собственной информации и сообщениям СМИ о признаках коррупции в "Укрзализныце" в случае отсутствия возможности, на их взгляд, передать дело в суд, что является очевидным нарушением закона и сомнительным способом "борьбы" с коррупцией", - сказал Слободяник.

Детали

НАБУ должно проверять любую информацию о коррупции в "Укрзализныце", тем более, если такая информация публичная, считает он. Например, СМИ сообщили о передаче грузовых вагонов "Укрзализныце" одной из финансово-промышленных групп по убыточной для государства цене, но НАБУ эту информацию проигнорировало.

"На мой взгляд, там вопрос не только в цене. Когда речь идет о передаче значительного объема полувагонов по фиксированной цене в одни руки прогнозируемому победителю в период карантина, фактически экономического кризиса, еще и в условиях отсутствия конкуренции - это очевидные признаки совершения коррупционного преступления, которые должны проверяться следственным путем. Кроме того, указанный тендер необходимо анализировать с учетом информации, после реализации полувагонов большим лотом на три года, следующие тендеры были уже разыграны по меньшим лотами и на год", - пояснил Слободяник.

Полное интервью со специалистом ВСК Слободяником читайте здесь.

Дополнение

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян подтвердил, что НАБУ и раньше игнорировало коррупцию в "Укрзализныце", а официальные письма с указанием схем "теряло".

За прошлый год НАБУ и САП направили в суд только одно дело по "Укрзализныце" и то пятилетней давности. При этом главный "железнодорожный" детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов отрабатывал гранты фонда "Возрождение" Джорджа Сороса на тренингах и лекциях в Clubhouse.

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