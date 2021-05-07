НАБУ грубо порушує Закон, коли вибирає, які схеми "Укрзалізниці" розслідувати, а які ні - фахівець ТСК

Цитата:

"Співробітники НАБУ визнали системність корупції в "Укрзалізниці". Саме з їхніх слів: корупційна складова - у 90% закупівель "Укрзалізниці". У той же час детективи НАБУ не реєструють кримінальні провадження за власною інформацією та повідомленнями ЗМІ про ознаки корупції в "Укрзалізниці" в разі відсутності можливості, на їх погляд, передати справу в суд, що є очевидним порушенням закону і сумнівним способом "боротьби" з корупцією", - сказав Слободяник.

Деталі

НАБУ має перевіряти будь-яку інформацію про корупцію в "Укрзалізниці", тим більше, якщо така інформація публічна, вважає він. Наприклад, ЗМІ повідомили про передачу вантажних вагонів "Укрзалізниці" однією з фінансово-промислових груп за збитковою для держави ціною, але НАБУ цю інформацію проігнорувало.

"На мій погляд, там питання не тільки в ціні. Коли мова йде про передачу значного обсягу піввагонів за фіксованою ціною в одні руки прогнозованому переможцю в період карантину, фактично економічної кризи, ще й в умовах відсутності конкуренції - це очевидні ознаки вчинення корупційного злочину, які повинні перевірятися слідчим шляхом. Крім того, зазначений тендер необхідно аналізувати з урахуванням інформації, після реалізації піввагонів великим лотом на три роки, наступні тендери були вже розіграні за меншими лотами і на рік", - пояснив Слободяник.

Повне інтерв'ю з фахівцем ТСК Слободяником читайте тут.

Доповнення

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян підтвердив, що НАБУ і раніше ігнорувало корупцію в "Укрзалізниці", а офіційні листи із зазначенням схем "втрачало".

За минулий рік НАБУ і САП направили до суду лише одну справу по "Укрзалізниці" і то п'ятирічної давнини. При цьому головний "залізничний" детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов відпрацьовував гранти фонду "Відродження" Джорджа Сороса на тренінгах та лекціях в Clubhouse.