НАБУ допросило главу Госгеонедра по подозрению в незаконном обогащении
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины расследуют уголовное производство относительно незаконного обогащения, в рамках которого уже допросили главу Госгеонедра Николая Бояркина. Об этом УНН сообщили в НАБУ.
"18 октября 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения, что квалифицированы по ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины по факту незаконного обогащения.
В рамках этого производства допрошен и.о. председателя Государственной службы геологии и недр Николай Бояркин как свидетель ", - сообщили в НАБУ.
Напомним, в постановлении Соломенского районного суда Киева по поводу данного уголовного производства сказано следующее:
Следствием установлено, что в период с 1999 года по 30 июня 2016 года Бояркин получил доходы в общей сумме 1,166 млн. гривен, его жена (с 2013 года работает директором департамента финансовой работы и хозобеспечения главного бухгалтера Минэкономики) заработала 1,207 млн. гривен, мать (владелица ЧП "Неоннила") - 122,81 тыс.гривен.
ЧП "Неоннила" в 2012-2016 годах подавало налоговую декларацию плательщика единого налога юридического лица с нулевыми показателями. Суммарно семья Бояркина (включая жену и мать) за указанный период получила доход в размере 2,496 млн. гривен.
При этом, согласно материалам досудебного расследования, совокупная стоимость приобретенных Бояркиным в период с октября 2015 по февраль 2016 года активов, зарегистрированных на его мать, составила 6,2 млн. гривен.
В частности, в октябре 2015 года мать Бояркина купила автомобиль Toyota Camry 2015 года выпуска стоимостью не менее 710,8 тыс. гривен, а в январе 2016 года она зарегистрировала 3-комнатную квартиру площадью 109,3 кв. м стоимостью 4,859 млн. гривен и 2 машиноместа общей стоимостью 660 тыс. гривен.
По данным сыщиков, с целью предоставления вида законности преступным действиям Бояркина, его мать 18 декабря 2015 года заключила договор займа с физическим лицом на 7 млн гривен, сроком на 5 лет под 3% годовых.
"Целью получения этих средств является приобретение вышеуказанной трехкомнатной квартиры и двух машиномест. При этом, опасаясь быть пойманным правоохранительными органами на своей незаконной деятельности, указанный договор нотариально не заверили ", - говорится в судебном документе.
Таким образом НАБУ усомнился в достоверности этого займа и расписки (от 18 декабря 2015 г.), поскольку местом регистрации физлица, что предоставляла деньги матери Бояркина, указано город Днепр, хотя Днепропетровск был переименован Верховной Радой в Днепр только 19 мая 2016 года.