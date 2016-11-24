НАБУ допитало голову Держгеонадра за підозрою у незаконному збагаченні

“18 жовтня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро України внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, кваліфіковані за ч.3 ст.368-2 Кримінального кодексу України за фактом незаконного збагачення.

У рамках цього провадження допитано т.в.о. голови Державної служби геології і надр Миколу Бояркіна як свідка”, — повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, в ухвалі Солом’янського районного суду Києва з приводу данного кримінального провадження сказано наступне:

Слідством встановлено, що в період з 1999 року по 30 червня 2016 року Бояркін отримав доходи в загальній сумі 1,166 млн гривень, його дружина (з 2013 року працює директором департаменту фінансової роботи і госпзабезпечення головного бухгалтера Мінекономіки) заробила 1,207 млн гривень, мати (власниця ПП “Неонніла”) — 122,81 тисяч гривень.

ПП “Неонніла” в 2012-2016 подавало податкову декларацію платника єдиного податку юридичної особи з нульовими показниками. Сумарно сім’я Бояркіна (включаючи дружину і матір) за зазначений період отримала дохід в розмірі 2,496 млн гривень.

При цьому, згідно з матеріалами досудового розслідування, сукупна вартість придбаних Бояркіним в період з жовтня 2015 по лютий 2016 року активів, зареєстрованих на його матір, становила 6,2 млн гривень.

Зокрема, в жовтні 2015 року мати Бояркіна купила автомобіль Toyota Camry 2015 року випуску вартістю не менше 710,8 тис. гривень, а в січні 2016 вона зареєструвала 3-кімнатну квартиру площею 109,3 кв. м вартістю 4,859 млн гривень і 2 машиномісця загальною вартістю 660 тис. гривень.

За даними детективів, з метою надання вигляду законності злочинним діям Бояркіна, його мати 18 грудня 2015 року уклала договір позики з фізичною особою на 7 млн гривень, строком на 5 років під 3% річних.

“Метою отримання цих коштів є придбання вищевказаної трикімнатної квартири і двох машиномісць. При цьому, побоюючись бути спійманим правоохоронними органами на своїй незаконній діяльності, зазначений договір нотаріально не засвідчили”, — йдеться в судовому документі.

Таким чином НАБУ засумнівався в достовірності цієї позики і розписки (від 18 грудня 2015), оскільки місцем реєстрації фізособи, яка надавала гроші матері Бояркіна, зазначене місто Дніпро, хоча Дніпропетровськ був перейменований Верховною Радою в Дніпро тільки 19 травня 2016 року.