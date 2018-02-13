НАБУ: больше 674 млн грн находится в процессе конфискации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины за два года работы вернуло государству 253,3 млн грн, еще более 674 млн грн находится в процессе конфискации. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.
"За 2 года расследований Национальное антикоррупционное бюро Украины вернуло государству 253,3 млн грн, предотвратило хищение около 2 млрд грн. Еще более 674 млн грн - в процессе конфискации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2017 году НАБУ вернуло государству 177,4 млн грн, из которых 103,9 млн грн - во втором полугодии.
Как сообщал УНН, НАБУ конфисковало 20 млн грн в рамках расследования коррупции в "Укрзализныце".