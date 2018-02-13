НАБУ: більше 674 млн грн перебуває в процесі конфіскації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро України за два роки роботи повернуло державі 253,3 млн грн, ще понад 674 млн грн перебуває у процесі конфіскації. Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.
"За 2 роки розслідувань Національне антикорупційне бюро України повернуло державі 253,3 млн грн, запобігло розкраданню близько 2 млрд грн. Ще понад 674 млн грн — у процесі конфіскації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в 2017 році НАБУ повернуло державі 177,4 млн грн, з яких 103,9 млн грн — у другому півріччі.
Як повідомляв УНН, НАБУ конфіскувало 20 млн грн в рамках розслідування корупції в "Укрзалізниці".