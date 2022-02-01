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15 марта, 19:03 • 103868 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 136995 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119785 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113582 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102757 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100429 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88702 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отечность по утрам может свидетельствовать о раке легких, - исследование

Отечность по утрам может свидетельствовать о раке легких, - исследование

Киев • УНН

 • 32626 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Специалисты американского медицинского центра по лечению онкологических заболеваний Compass Oncology заявили, что отечность по утрам может свидетельствовать о начале развития рака легких, сообщает УНН со ссылкой на организацию.

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Цитата

“По мере распространения рака легких иногда образуются опухоли, которые сужают крупную вену, по которой кровь течет от головы и рук обратно к сердцу. Когда это происходит, кровоток замедляется, в результате чего кровь застаивается в венах. Избыток жидкости может вызвать отек лица, шеи, верхней части грудной клетки и рук. Кожа в этих областях также может приобретать синевато-красный оттенок. Поэтому, одним из ранних симптомов рака легких может быть отек лица или глаз по-утрам”, — заявили в организации.

По теме

Клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков рассказал, что в среднем мужчины болеют раком легких в пять раз чаще, чем женщины.

Одни из самых ярко выраженных симптомов, на которые действительно следует обратить внимание, являются кашель, который ухудшается со временем, отхаркивания с кровью, боль в груди и хрипы.

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