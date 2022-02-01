Набряки вранці можуть свідчити про рак легенів, - дослідження

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"У міру поширення раку легенів іноді утворюються пухлини, які звужують велику вену, по якій кров тече від голови і рук назад до серця. Коли це відбувається, кровотік сповільнюється, в результаті чого кров застоюється в венах. Надлишок рідини може викликати набряк обличчя, шиї, верхньої частини грудної клітини і рук. Шкіра в цих областях також може набувати синювато-червоний відтінок. Тому, одним з ранніх симптомів раку легенів може бути набряк обличчя або очей вранці", - заявили в організації.

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Клінічний онколог лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков розповів, що в середньому чоловіки хворіють на рак легенів в п'ять разів частіше, ніж жінки.



Одні з найбільш яскраво виражених симптомів, на які дійсно слід звернути увагу, є кашель, який погіршується з часом, відхаркування з кров'ю, біль у грудях і хрипи.