Вступил в силу закон о поддержке семей с низкими доходами - ОП

"Этим законом расширяется большая программа борьбы с бедностью за счет дополнительных возможностей для малообеспеченных семей для выхода из кризиса и самостоятельного заработка", - сказала Соколовская.

По словам заместителя руководителя ОП, заложенные в законе подходы позволят системно, а не фрагментарно подходить к вопросу поддержки семей, получающих помощь как малообеспеченные семьи.

Соколовская отметила, что в Украине более 218 тыс. малообеспеченных семей, в которых воспитывается почти 512 тыс. детей, в том числе более 60% таких семей - неполные.

С 1 июля этого года происходит повышение уровня обеспечения прожиточного минимума в программе для детей - с 85% до 130%. То есть размер помощи будет увеличен, что уже предусмотрено в государственном бюджете на текущий год.

Кроме того, вводится беспроцентная возвратная помощь для организации собственного дела. То есть члены малообеспеченной семьи могут получить в Государственной службе занятости финансовую помощь, которая предоставляется однократно трудоспособному лицу, которое не работает, из числа членов малообеспеченной семьи для организации предпринимательской деятельности и содействия ее экономической самостоятельности.

Также, по словам Соколовской, закон усиливает финансовые гарантии для семей, принявших детей под опеку, поскольку приемные семьи обеспечивают возможность детей, лишенных родительской опеки, расти в полноценных семьях с любовью и заботой.

Поэтому увеличен размер помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство. Размер помощи повысится для детей с инвалидностью до 6 лет на 2788,5 грн (с 3718 грн до 6506,50 грн), от 6 до 18 лет - на 3477 грн (с 4636 грн до 8113 грн) для детей до 6 лет - на 929,5 грн (с 3718 грн до 4647,5 грн), от 6 до 18 лет - на 1159 грн (с 4636 грн до 5795 грн). Такое повышение, согласно закону, будет осуществляться с 1 января 2020 года.

Кроме того, одинокие пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, имеют возможность получать государственную социальную помощь на уход в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это 655 грн. Такое увеличение рассчитывается, начиная с 1 января этого года. Поэтому те пенсионеры, которые получали надбавку на уход, имеют право на ее увеличение с начала года.

Как сообщалось в УНН, 26 июня Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц" № 646-ІХ.

Верховная Рада приняла этот закон 2 июня 2020 года.