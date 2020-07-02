Набрав чинності закон про підтримку сімей з низькими доходами – ОП

ukru
Ексклюзив
11:44 • 451 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 62261 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 106729 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 109396 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 168335 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 139930 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 147660 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148734 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129365 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183304 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 37067 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 127370 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 113587 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 113817 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 102006 перегляди
Публікації
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 451 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 62261 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 106729 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 109396 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 102006 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 105842 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 106371 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 123973 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 140426 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 138384 перегляди
Актуальне
Набрав чинності закон про підтримку сімей з низькими доходами – ОП

Набрав чинності закон про підтримку сімей з низькими доходами – ОП

Київ • УНН

 • 23772 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. З 1 липня набрав чинності підписаний Президентом України Володимиром Зеленським закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб" № 646-ІХ, який дасть змогу системно, а не фрагментарно вирішити питання підтримки сімей з низькими доходами. Про це заявила заступник керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Глави держави.

"Цим законом розширюється велика програма боротьби з бідністю за рахунок додаткових можливостей для малозабезпечених сімей для виходу з кризи та самостійного заробітку", – сказала Соколовська.

За словами заступниці керівника ОП, закладені в законі підходи дадуть змогу системно, а не фрагментарно підходити до питання підтримки родин, котрі отримують допомогу як малозабезпечені сім’ї.

Соколовська зауважила, що в Україні понад 218 тис. малозабезпечених сімей, у яких виховується майже 512 тис. дітей, зокрема понад 60% таких сімей – неповні.

З 1 липня цього року відбувається підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму в програмі для дітей – з 85% до 130%. Тобто розмір допомоги буде збільшено, що вже передбачено в державному бюджеті на поточний рік.

Крім того, запроваджується безвідсоткова поворотна допомога для організації власної справи. Тобто члени малозабезпеченої сім’ї можуть отримати в Державній службі зайнятості фінансову допомогу, яка надається одноразово працездатній особі, яка не працює, з числа членів малозабезпеченої родини для організації підприємницької діяльності та сприяння її економічній самостійності.

Також, за словами Соколовської, закон посилює фінансові гарантії для сімей, які взяли дітей під опіку, оскільки прийомні родини забезпечують можливість дітей, позбавлених батьківського піклування, зростати в повноцінних сім’ях з любов’ю та турботою.

Тому збільшено розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Розмір допомоги підвищиться для дітей з інвалідністю до 6 років на 2788,5 грн (з 3718 грн до 6506,50 грн), від 6 до 18 років – на 3477 грн (з 4636 грн до 8113 грн); для дітей до 6 років – на 929,5 грн (з 3718 грн до 4647,5 грн), від 6 до 18 років – на 1159 грн (з 4636 грн до 5795 грн). Таке підвищення, відповідно до закону, здійснюватиметься з 1 січня 2020 року.

Крім того, одинокі пенсіонери, які досягли 80-річного віку, мають можливість отримувати державну соціальну допомогу на догляд у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі це 655 грн. Таке збільшення розраховується, починаючи з 1 січня цього року. Тому ті пенсіонери, які отримували надбавку на догляд, мають право на її збільшення з початку року.

Як повідомлялося в УНН, 26 червня Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб" № 646-ІХ.

Верховна Рада ухвалила цей закон 2 червня 2020 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32