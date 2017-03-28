Вступил в силу безвизовый режим с ЕС для Грузии

Решение о введении безвизового режима для граждан Грузии напечатали 8 марта в Официальном журнале Европейского Союза. Оно должно было вступить в силу через 20 дней. Этот срок наступил именно 28 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Грузии три дня праздновать введение безвизовых с ЕС

Как сообщал УНН, Совет Европейского Союза 27 февраля одобрил механизм приостановления безвизовой либерализации и либерализации визового режима для Грузии, а 1 марта в Брюсселе состоялось официальное подписание решения об отмене виз для Грузии.