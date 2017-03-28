Вступил в силу безвизовый режим с ЕС для Грузии

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 13716 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 61719 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 110865 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126240 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135127 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127733 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119481 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106734 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107677 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103962 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Актуальное
Вступил в силу безвизовый режим с ЕС для Грузии

Вступил в силу безвизовый режим с ЕС для Грузии

Киев  •  УНН

 • 9082 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Грузии вступил в силу безвизовый режим с Европейским союзом, передает УНН.

Решение о введении безвизового режима для граждан Грузии напечатали 8 марта в Официальном журнале Европейского Союза. Оно должно было вступить в силу через 20 дней. Этот срок наступил именно 28 марта.

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Как сообщал УНН, Совет Европейского Союза 27 февраля одобрил механизм приостановления безвизовой либерализации и либерализации визового режима для Грузии, а 1 марта в Брюсселе состоялось официальное подписание решения об отмене виз для Грузии.

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