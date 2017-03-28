Набрав чинності безвіз із ЄС для Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Грузії набрав чинності безвізовий режим з Європейським союзом, передає УНН.
Рішення про запровадження безвізового режиму для громадян Грузії надрукували 8 березня в Офіційному журналі Європейського Союзу. Воно мало набрати чинності через 20 днів. Цей термін настав саме 28 березня.
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Як повідомляв УНН, Рада Європейського Союзу 27 лютого схвалила механізм призупинення безвізової лібералізації і лібералізацію візового режиму для Грузії, а 1 березня в Брюсселі відбулося офіційне підписання рішення про скасування віз для Грузії.