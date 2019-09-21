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На встрече Зеленского с Коломойским не велся протокол, стенограмма или видео - ОП

Киев  •  УНН

 • 25032 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского с бизнесменом Игoрем Коломойским протокола, стенограммы и видео не велись. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

“10 сентября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игoрем Коломойским. Протокола, стенограммы и видео указанной встрече не велись”, — сообщили в ОПУ в ответ на просьбу предоставить стенограмму встречи.

В пресс-служба отметили, что на встрече присутствовали Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, Министр энергетики Украины Алексей Оржель, Первый помощник Президента Украины Сергей Шефир, Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан, исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус и член наблюдательного совета НАК “Нафтогаз Украины” Юлия Кузнецова.

В Офисе напомнили также, что, по словам Президента, на встрече с олигархом обсуждали вопрос энергетической сферы и, в частности, снижение тарифов на коммунальные услуги.

Так, известно, что встреча проходила в здании ОП.

Позже руководитель Офиса Президента Андрей Богдан сообщил, что встреча с Коломойским в Офисе происходила из-за проблем энергетической независимости Украины и на фоне митингов под “Укрэнерго”.

Напомним, на встрече с бизнес-сообществом в июне Президент Зеленский предложил владельцам крупного бизнеса в Украине приобщиться к проекту по восстановлению Донбасса.

“То же самое я недавно предложил и владельцам крупного бизнеса — Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому”, — сказал он тогда.

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