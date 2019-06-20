Зеленський розповів про домовленості з Коломойським, Ахметовим та Пінчуком
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запропонував власникам великого бізнесу в Україні долучитись до проекту з відновлення Донбасу. Про це він заявив під час зустрічі з бізнес-спільнотою, передає кореспондент УНН.
“Окремо я хочу зупинитись на відновленні Донбасу.... На територіях Донбасу, які ми зараз контролюємо, треба наочно продемонструвати людям, які вимушені перебувати на тимчасово окупованих територіях, переваги життя у єдній, вільній та незалежній країні”, — сказав Президент.
Він розповів, що цей проект передбачає, зокрема, створення якісних умов у пунктах перетину ліній розмежування, привести до ладу старі та збудувати нові дороги, розвивати економіку та соціальну сферу.
Зі слів Президента, французький та німецький великий бізнес готовий допомагати Україні у цьому.
“Це наша країна і ми в боргу перед нею. Закликаю вас не стояти осторонь, а долучитись до цього проекту... Те саме я не так давно запропонував і власникам великого бізнесу — Ренату Ахметову, Віктору Пінчуку, Ігору Коломойському. З іншими я ще не зустрівся, збираюсь”, — зазначив Глава держави.
Він заявив, що зазначені особи беруть на себе відповідальність за вирішення конкретних питань, наприклад Пінчук забезпечить квартирами військовополонених моряків і далі буде опікуватись проблемами соціальної допомоги всіх військовослужбовців.
“Це наша домовленість. З паном Ахметовим ми не лише дійшли згоди щодо скасування формули Роттердам+, але й домовились, що він буде вкладати гроші у медицину, та інвестувати в дороги Донбасу. Пан Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає. Натомість ані їм, ані вам я не пропоную жодних преференцій, лише чесні правила для всіх, ніяких монополій”, — сказав він.
Раніше Зеленський розповів представникам YES про результати візитів до Франції та Німеччини.