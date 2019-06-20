Зеленський розповів про домовленості з Коломойським, Ахметовим та Пінчуком

“Окремо я хочу зупинитись на відновленні Донбасу.... На територіях Донбасу, які ми зараз контролюємо, треба наочно продемонструвати людям, які вимушені перебувати на тимчасово окупованих територіях, переваги життя у єдній, вільній та незалежній країні”, — сказав Президент.

Він розповів, що цей проект передбачає, зокрема, створення якісних умов у пунктах перетину ліній розмежування, привести до ладу старі та збудувати нові дороги, розвивати економіку та соціальну сферу.

Зі слів Президента, французький та німецький великий бізнес готовий допомагати Україні у цьому.

“Це наша країна і ми в боргу перед нею. Закликаю вас не стояти осторонь, а долучитись до цього проекту... Те саме я не так давно запропонував і власникам великого бізнесу — Ренату Ахметову, Віктору Пінчуку, Ігору Коломойському. З іншими я ще не зустрівся, збираюсь”, — зазначив Глава держави.

Він заявив, що зазначені особи беруть на себе відповідальність за вирішення конкретних питань, наприклад Пінчук забезпечить квартирами військовополонених моряків і далі буде опікуватись проблемами соціальної допомоги всіх військовослужбовців.

“Це наша домовленість. З паном Ахметовим ми не лише дійшли згоди щодо скасування формули Роттердам+, але й домовились, що він буде вкладати гроші у медицину, та інвестувати в дороги Донбасу. Пан Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає. Натомість ані їм, ані вам я не пропоную жодних преференцій, лише чесні правила для всіх, ніяких монополій”, — сказав він.

Раніше Зеленський розповів представникам YES про результати візитів до Франції та Німеччини.