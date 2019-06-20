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Зеленский рассказал о договоренности с Коломойским, Ахметовым и Пинчуком

Киев • УНН

 • 20549 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил владельцам крупного бизнеса в Украине приобщиться к проекту по восстановлению Донбасса. Об этом он заявил во время встречи с бизнес-сообществом, передает корреспондент УНН.

Зеленский рассказал о договоренности с Коломойским, Ахметовым и Пинчуком

"Отдельно я хочу остановиться на восстановлении Донбасса .... На территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем, надо наглядно продемонстрировать людям, которые вынуждены находиться на временно оккупированных территориях, преимущества жизни в едний, свободной и независимой стране", - сказал Президент.

Он рассказал, что этот проект предусматривает, в частности, создание качественных условий в пунктах пересечения линий разграничения, привести в порядок старые и построить новые дороги, развивать экономику и социальную сферу.

По словам Президента, французский и немецкий большой бизнес готов помогать Украине в этом.

"Это наша страна и мы в долгу перед ней. Призываю вас не стоять в стороне, а приобщиться к этому проекту ... То же я не так давно предложил и владельцам крупного бизнеса - Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому. С другими я еще не встретился, собираюсь", - отметил Глава государства.

Он заявил, что указанные лица берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов, например Пинчук обеспечит квартирами военнопленных моряков и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих.

"Это наша договоренность. С господином Ахметовым мы не только достигли соглашения об отмене формулы Роттердам +, но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину, и инвестировать в дороги Донбасса. Господин Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает. Но ни им, ни вам я не предлагаю никаких преференций, только честные правила для всех, никаких монополий", - сказал он.

Ранее Зеленский рассказал представителям YES о результатах визитов во Францию и Германию.

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