Зустріч ОП з Коломойським відбувалася через мітинги під "Укренерго" - Богдан
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Зеленського розповіли, що зустріч з Коломойським в Офісі Президента відбувалася через проблему енергетичної незалежності України. Одним із пунктів розмови стало обговорення мітингів під “Укренерго”. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС News Україна.
“У нас була проблема, пов’язана з енергетичною незалежністю України. Один з пунктів — мітинги під „Укренерго“ працівників феросплавних заводів Коломойського”, — розказав Богдан.
Як він зазначив, така нарада була скликана, щоб зрозуміти глибину цього процесу,
“Глибину собівартості і глибину ціни на електроенергію для промвиробників — скликали таку нараду. Я розумію, що кликати директора якогось підприємства немає сенсу. Треба кликати ту людину, яка приймає рішення”, — заявив Богдан.
За словами Богдана, наразі у “Слузі народу” шукають компроміс з Коломойським.
Як повідомляв УНН, починаючи з 31 липня працівники “Запорізького заводу феросплавів”, “Нікопольського заводу феросплавів” та “Дніпроазоту” (підконтрольна Ігорю Коломойському) проводять мітинги під будівлями НКРЕКП та НЕК “Укренерго”. Вимога мітингувальників — надати пільгові тарифи на електроенергію для цих підприємств.
Нагадаємо, що викладач макроекономіки бізнес-школи “МІМ-Київ” Михайло Кухар заявив, що причин для протестів феросплавників немає, необхідна модернізація підприємств.
Як повідомлялося раніше, 10 вересня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом Ігорем Коломойським.