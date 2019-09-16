Встреча ОП с Коломойским происходила из-за митингов под "Укрэнерго" - Богдан
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. У Зеленского рассказали, что встреча с Коломойским в Офисе Президента происходила из-за проблем энергетической независимости Украины. Одним из пунктов разговора стало обсуждение митингов под “Укрэнерго”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС News Украина.
“У нас была проблема, связанная с энергетической независимостью Украины. Один из пунктов — митинги под „Укрэнерго“ работников ферросплавных заводов Коломойского”, — рассказал Богдан.
Как он отметил, такое совещание было созвано, чтобы понять глубину этого процесса,
“Глубину себестоимости и глубину цены на электроэнергию для промпотребителей — созвали такое совещание. Я понимаю, что звать директора какого-то предприятия нет смысла. Надо звать того человека, который принимает решения”, — заявил Богдан.
По словам Богдана, сейчас в “Слуге народа” ищут компромисс с Коломойским.
Как сообщал УНН, начиная с 31 июля работники “Запорожского завода ферросплавов”, “Никопольского завода ферросплавов” и “Днепроазота” (подконтрольная Игорю Коломойскому) проводят митинги под зданиями НКРЕКП и НЭК “Укрэнерго”. Требование митингующих — предоставить льготные тарифы на электроэнергию для этих предприятий.
Напомним, что преподаватель макроэкономики бизнес-школы “МИМ-Киев” Михаил Кухар заявил, что причин для протестов ферросплавщиков нет, необходима модернизация предприятий.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.