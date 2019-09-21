На зустрічі Зеленського з Коломойським не велось протоколу, стенограми чи відео – ОП

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з бізнесменом Ігoрем Коломойським протоколу, стенограми та відео не велося. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в пресслужбі Офісу Президента.