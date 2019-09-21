На зустрічі Зеленського з Коломойським не велось протоколу, стенограми чи відео – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з бізнесменом Ігoрем Коломойським протоколу, стенограми та відео не велося. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в пресслужбі Офісу Президента.
“10 вересня 2019 року Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом Ігoрем Коломойським. Протоколу, стенограми та відео зазначеної зустрічі не велося”, — повідомили в ОПУ у відповідь на прохання надати стенограму зустрічі.
В пресслужбі зазначили, що на зустрічі були присутні Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, Міністр енергетики України Олексій Оржель, Перший помічник Президента України Сергій Шефір, Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан, виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус та член наглядової ради НАК “Нафтогаз України” Юлія Ковалів.
В Офісі нагадали також, що, зі слів Президента, на зустрічі з олігархом обговорювали питання енергетичної сфери і, зокрема, зниження тарифів на комунальні послуги.
Так, відомо, що зустріч відбувалась в будівлі ОП.
Пізніше керівник Офісу Президента Андрій Богдан повідомив, що зустріч з Коломойським в Офісі відбувалася через проблему енергетичної незалежності України та на тлі мітингів під “Укренерго”.
Нагадаємо, час зустрічі з бізнес-спільнотою у червні Президент Зеленський запропонував власникам великого бізнесу в Україні долучитись до проекту з відновлення Донбасу.
“Те саме я не так давно запропонував і власникам великого бізнесу — Ренату Ахметову, Віктору Пінчуку, Ігору Коломойському”, — сказав він тоді.