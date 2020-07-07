На ВНО по иностранным языкам не пришли почти 19% зарегистрированных абитуриентов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Во внешнем независимом оценивании (ВНО) по испанскому, немецкому и французскому языкам приняли участие 2 277 человек, что составляет 81,2% от всех зарегистрированных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.
"По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по испанскому, немецкому, французскому языкам приняли 2 277 человек, что составляет 81,2% от общего количества зарегистрированных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 1 участника ВНО не было допущено в пункт тестирования из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 3 общественных наблюдателей.
"Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания по испанскому, немецкому, французскому языкам по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии", - добавляется в сообщении.
Также сообщается, что с задачами сертификационной работы можно ознакомиться в разделе "ВНО-2020".
Напомним, внешнее независимое оценивание (ВНО) по английскому языку состоится во вторник, 7 июля.