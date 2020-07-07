На ЗНО з іноземних мов не прийшли майже 19% зареєстрованих вступників
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) з іспанської, німецької та французької мов взяли участь 2 277 осіб, що становить 81,2% від усіх зареєстрованих. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу УЦОЯО.
“За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з іспанської, німецької, французької мов взяли 2 277 осіб, що становить 81,2% від загальної кількості зареєстрованих”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що 1 учасника ЗНО не було допущено до пункту тестування через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 3 громадських спостерігачі.
“Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з іспанської, німецької, французької мов через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії”, — додається у повідомленні.
Також повідомляється, що із завданнями сертифікаційної роботи можна ознайомитися в розділі “ЗНО-2020”.
Нагадаємо, зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з англійської мови відбудеться у вівторок, 7 липня.